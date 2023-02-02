«Русская служба Би-би-си»: бывший офицер ВС РФ рассказал, как украинских военных пытают в российском плену

Бывший офицер российской армии Константин Ефремов, который побывал на войне в Украине, рассказал о том, как пытают украинских военнопленных. Интервью с ним опубликовала «Русская служба Би-би-си». Журналистам удалось подтвердить личность героя интервью и его нахождение в Украине благодаря документам, которые он предоставил.
До войны Ефремов в звании старшего лейтенанта командовал взводом разминирования 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне. 10 февраля он прибыл на учения в Крым. Офицер утверждает, что ни он, ни его сослуживцы не знали о том, что через две недели Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.
Сразу после начала войны Ефремов, по его словам, решил уволиться и сообщил об этом своему командиру. «Начальник штаба меня отчитал, обозвал предателем, изменником, трусом. Сказал, что прострелит мне ногу», — рассказал бывший офицер.
Он попытался уехать в военную часть в Грозном, но командир пригрозил ему тюрьмой за дезертирство. В результате Ефремов испугался и вернулся в часть. После этого он написал рапорт об увольнении, но командиры отказались его принять, утверждает бывший офицер.
«Я три года перед этой войной занимался разминированием чеченской земли, которая пережила две войны. Я любил свою работу, я считал, что я приношу пользу», — рассказал он.
27 февраля его часть получила распоряжение выдвигаться в сторону Украины, утверждает Ефремов. По словам офицера, десять дней он провел на военном аэродроме в Мелитополе.
«Там я увидел первые случаи мародерства. Солдаты и офицеры тащили все подряд. Видел, как они облазили все самолеты, подсобные помещения», — рассказал Ефремов.
В апреле его подразделению поручили охрану «штаба тыла» в городе Бильмак Запорожской области.
«В один из дней туда привезли троих украинских военнопленных. Один из них признался в том, что он снайпер. При этих словах у полковника загорелись глаза.
Он бил его, спускал штаны, спросил, ты женат? Тот отвечает, что, мол, да. Полковник говорит, несите швабру, сейчас мы из тебя сделаем девочку и отправим видео твоей жене»
, — рассказал Ефремов.
По словам офицера, однажды его командир прострелил украинскому военнопленному руку и ногу. На слова Ефремова о том, что раненного нужно срочно везти в госпиталь, начальник ответил, что «ничего с ним не случится, утром отвезешь», утверждает Ефремов. Как рассказал офицер, ему и его сослуживцам пришлось переодеть пленного в российскую форму и тайно отвезти его в госпиталь ночью.
По словам Ефремова, пленных содержали в гараже, им разрешали передавать только воду и хлебцы. Допросы и пытки, как утверждает офицер, продолжались неделю — каждый день и ночь, иногда по два раза в день.
«[Командир] приставлял пистолет к голове парня, у которого была повязка на глазах, говорил: я сейчас посчитаю до трех, а потом прострелю тебе голову.
Считал, потом стрелял рядом с головой. Слева или справа от головы. Выстрелит рядом с одним ухом, потом другим. Он его оглушил, и тот не слышал, какие полковник задает вопросы. А он кричать начал.
Я говорю, товарищ полковник, он вас не слышит, вы его оглушили. Он мне говорит: он обманывает», — описал еще один эпизод пыток Ефремов.
После того, как офицер вернулся в Крым в роту по разминированию, он снова попытался уволиться. Для этого он приехал в Грозный, утверждает офицер. «Не дали мне уволиться по собственному желанию, подвели под увольнение за несоответствие занимаемой должности», — рассказал Ефремов.
После начала мобилизации бывшему офицеру удалось покинуть Россию.