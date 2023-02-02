«Русская служба Би-би-си»: бывший офицер ВС РФ рассказал, как украинских военных пытают в российском плену

Бывший офицер российской армии Константин Ефремов, который побывал на войне в Украине, рассказал о том, как пытают украинских военнопленных. Интервью с ним опубликовала «Русская служба Би-би-си». Журналистам удалось подтвердить личность героя интервью и его нахождение в Украине благодаря документам, которые он предоставил.

До войны Ефремов в звании старшего лейтенанта командовал взводом разминирования 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне. 10 февраля он прибыл на учения в Крым. Офицер утверждает, что ни он, ни его сослуживцы не знали о том, что через две недели Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Сразу после начала войны Ефремов, по его словам, решил уволиться и сообщил об этом своему командиру. «Начальник штаба меня отчитал, обозвал предателем, изменником, трусом. Сказал, что прострелит мне ногу», — рассказал бывший офицер.

Он попытался уехать в военную часть в Грозном, но командир пригрозил ему тюрьмой за дезертирство. В результате Ефремов испугался и вернулся в часть. После этого он написал рапорт об увольнении, но командиры отказались его принять, утверждает бывший офицер.

«Я три года перед этой войной занимался разминированием чеченской земли, которая пережила две войны. Я любил свою работу, я считал, что я приношу пользу», — рассказал он.

27 февраля его часть получила распоряжение выдвигаться в сторону Украины, утверждает Ефремов. По словам офицера, десять дней он провел на военном аэродроме в Мелитополе.

«Там я увидел первые случаи мародерства. Солдаты и офицеры тащили все подряд. Видел, как они облазили все самолеты, подсобные помещения», — рассказал Ефремов.

В апреле его подразделению поручили охрану «штаба тыла» в городе Бильмак Запорожской области.

«В один из дней туда привезли троих украинских военнопленных. Один из них признался в том, что он снайпер. При этих словах у полковника загорелись глаза.