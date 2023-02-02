МВД обязало семью экоактивиста Аршака Макичяна уехать из России в течение трех дней. Они жили в стране с 1995 года

МВД выдало постановление о запрете на въезд в Россию семье экоактивиста Аршака Макичяна. Теперь они должны покинуть страну в течение трех дней, рассказал Аршак «Дождю».

Накануне отца Аршака задержали на выходе из Московского областного суда в Красногорске, где проходило заседание по вопросу о лишении гражданства экоактивиста, и доставили в отдел полиции. Правозащитная организация «Первый отдел» сообщала, что в Москве также задержали брата активиста, хотя он не присутствовал на заседании суда.

Аршак Макичян — активист движения Fridays for Future, основанного шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Активист связывает лишение гражданства со своей деятельностью — он регулярно проводил климатические пикеты, а также выступил против войны. Сам он уже уехал из России.

27 из 28 лет Аршак Макичян прожил в Москве. При этом паспорт он получил не после переезда, а в 2004 году. По словам юриста «Первого отдела» Ольги Подоплеловой, суд лишил Макичяна, его отца и двух братьев гражданства на основании заведомо ложных сведений, якобы поданных в 2002 году.