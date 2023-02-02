Moderna, Pfizer и GSK завершили последнюю фазу испытаний первого препарата от смертельного для младенцев вируса

Moderna, Pfizer и GSK (GlaxoSmithKline) объявили о завершении последней, третьей фазы испытаний препарата, против респираторно-синцитиального вируса, от которого в США каждый год умирают до 6500 человек и от которого до сих пор нет лечения.

Наиболее опасен этот вирус для младенцев в возрасте до 1 года и для людей старше 65 лет, как пишет журнал Nature в своей статье. Более того, для младенцев до года это вторая по распространенности причина смерти после малярии.

Респираторно-синцитиальный вирус атакует дыхательную систему человека. Обычно болезнь протекает легко, в форме насморка, фарингита или ларингита. Однако в редких случаях она может принимать форму пневмонии и даже приводить к летальному исходу.

Лечения от респираторно-синцитиального вируса нет, возможно только симптоматически облегчать состояние больных, в тяжелых случаях может быть необходима подача кислорода. Поэтому разработка вакцины от респираторно-синцитиального вируса более, чем актуальна.

В основе разработанных вакцин — белок, который вирус использует, чтобы проникать в человеческие клетки. Структура этого белка известна. Вакцина Moderna основана на том, что человеку вводят матричную РНК, с которой синтезируется стабилизированная версия этого белка. Вакцины Pfizer и GSK вводят синтезированный белок напрямую. Эффективность их оказывается примерно одинаковой.

Pfizer и GSK уже подали документы на регистрацию и ожидают одобрения своих препаратов. Pfizer также ожидает разрешения на вакцинацию беременных женщин, так как ожидается, что иммунитет будет передаваться через плаценту, защищая ребенка в первые месяцы жизни. В клинических испытаниях уже показано, что дети, родившиеся от матерей, получивших прививки во время беременности, существенно реже заболевали тяжелой формой респираторно-синцитиального вируса, которая требовала бы клинического вмешательства.

Ближе всего к выходу на рынок версия прививки для пожилых, но эксперты Nature сомневаются, что она будет очень популярна на рынке: во многих странах эпидемиологи недовольны темпами вакцинации от коронавируса и от гриппа среди пожилых людей. Другое дело — вакцина для младенцев: по всей видимости, она должна будет «взлететь», так как предотвратит большое число госпитализаций и детских смертей.