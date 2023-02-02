Что произошло за ночь 2 февраля. Коротко

- Идет уже 344-й день войны России в Украине. В результате ночного удара по жилому дому в Краматорске два человека погибли, 21 человек пострадал, уточнил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Восемь мирных жителей госпитализировали, двое находятся в тяжелом состоянии.
- Агентство США по международному развитию передаст $135 млн на восстановление экономик Украины и Молдовы, говорится на сайте USAID. Еще $18 млн направят на поддержку гражданского общества и независимых СМИ в России.
- В Севастополе в результате пожара в бытовках погибли семь строителей трассы «Таврида», сообщает ТАСС. «Пожар возник в бытовках, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида"», — сказал собеседник агентства. Причины возгорания устанавливаются.
- Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа, говорится в официальном твиттере армии. Военные заявили, что истребители ЦАХАЛ нанесли удар по объекту по производству химического сырья и месту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС.
- Писатель Борис Акунин заявил, что прокуратура требует убрать его имя с афиш театров. «Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль. Конечно, снимайте, отвечаю. Эти безымянные афиши и программки — отличные агитлистовки, а также будущий объект коллекционирования маразмов путинской эпохи», — написал Акунин в своем телеграм-канале.
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