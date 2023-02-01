WSJ: Украине предложили боевые дроны Reaper за $1, но с доставкой за $10 млн

Американский производитель оружия General Atomics предлагает продать Украине два боевых беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар, чтобы помочь Киеву перед вероятным наступлением России, пишет The Wall Street Journal.

Однако Украине придется потратить около $10 млн на подготовку Reaper MQ-9 к боевым действиям и их доставку, а также около $8 млн в год на техническое обслуживание, отмечает WSJ. Помимо дронов, украинские военные получат наземную станцию управления БПЛА, пишет издание.



Предложение на прошлой неделе передал генеральный директор General Atomics Линден Блю военному атташе Украины в Вашингтоне. Белый дом, который должен одобрить сделку, а также украинские власти отказались от комментариев, отмечает издание.

Представитель General Atomics Марк Бринкли заявил, что компания не комментирует конкретные сделки, однако считает, что Украина нуждается в таких дронах, как Reaper. «General Atomics в течение многих месяцев обсуждает потребности ВСУ с украинским правительством и по-прежнему готова оказать им любую поддержку», — сказал представитель компании.

За последний год США предоставили Украине более 700 небольших беспилотников, в том числе тактические беспилотники Switchblade, отмечает WSJ. Эти дроны можно носить в рюкзаках и использовать для поражения целей, они широко использовались для защиты украинских позиций.