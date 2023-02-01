logo
НовостиОбщество

Владимир Путин отправил в отставку первого замсекретаря Совбеза Юрия Аверьянова. Он станет помощником председателя «Единой России»

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря Совета безопасности Юрия Аверьянова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Совбез

Фото: Совбез

«Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ», — говорится в указе.

Аверьянов освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу.

Теперь чиновник займет должность помощника председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Также он станет советником Андрея Турчака в «парламентской координационной группе по вопросам СВО, сформированной по распоряжению президента».

Читайте также

Читайте также

Танки с пауками

Заминка с поставкой тяжелой техники Украине могла быть связана с тайными «консультациями» США и РФ

Юрию Аверьянову 73 года. Последние 10 лет он был первым заместителем Николая Патрушева, до этого работал в Администрации президента.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon