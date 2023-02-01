Владимир Путин отправил в отставку первого замсекретаря Совбеза Юрия Аверьянова. Он станет помощником председателя «Единой России»

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря Совета безопасности Юрия Аверьянова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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«Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ», — говорится в указе.
Аверьянов освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу.
Теперь чиновник займет должность помощника председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Также он станет советником Андрея Турчака в «парламентской координационной группе по вопросам СВО, сформированной по распоряжению президента».
Юрию Аверьянову 73 года. Последние 10 лет он был первым заместителем Николая Патрушева, до этого работал в Администрации президента.