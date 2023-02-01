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В Саратовской области вместо сирен оповещения включат звон колоколов, «чтобы не будоражить население»

В Саратовской области для проверки системы оповещения вместо сирен начали включать звук колоколов. Об этом пишет «Свободные новости. FreeNews-Volga» со ссылкой на и.о. начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Сергей Мартынов.

По словам Мартынова, звуковой сигнал изменят, «чтобы не будоражить население».

Также стало известно, что в этом году саратовскую систему оповещения будут модернизировать, так как ей исполняется 60 лет.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система оповещений об обстрелах в регионе работает неэффективно.

«Система оповещения эффективности никакой не несет. SMS-сообщения пришли людям через полтора часа после окончания обстрела. Информация от МЧС пришла операторам сотовой связи через 30-40 минут после окончания. Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей», — сообщил Гладков.

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