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В Черниговской области четыре человека погибли в результате попадания мины в частный дом

В селе Елино Черниговской области четыре человека погибли в результате обстрела. Об этом сообщает глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус.

Еще один человек получил ранения и сейчас находится в больнице.

По информации Чауса, это произошло после попадания мины в погреб частного дома, где прятались люди.

Ранее сегодня Оперативное командование «Север» сообщало о трех погибших в Елино. По информации «Севера», российский войска продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей Украины.

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