СМИ: СБУ проводит обыск у олигарха Игоря Коломойского

ОБНОВЛЕНО 12:04 (МСК)

Обыск проходит также у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова, сообщает «Страна» со ссылкой на источник.

Поводом для обыска стало дело о крушении вертолета в Броварах под Киевом, в результате которого погиб глава МВД Денис Монастырский и еще 13 человек.

«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты аирбас 6-летней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», — подтвердил сам Аваков.