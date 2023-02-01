СМИ: СБУ проводит обыск у олигарха Игоря Коломойского

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у олигарха Игоря Коломойского, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников, а также издание «Страна».
Издания публикуют, как утверждается, фото с обыска.
Обыск проходит также у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова, сообщает «Страна» со ссылкой на источник.
Поводом для обыска стало дело о крушении вертолета в Броварах под Киевом, в результате которого погиб глава МВД Денис Монастырский и еще 13 человек.
«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты аирбас 6-летней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», — подтвердил сам Аваков.
Расследование связано с расследованиями махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы, пишет «Украинская правда».
В 2022 году у Коломойского проводило обыски Национальное антикоррупционное бюро также по делу об «Укрнафте».
Тогда же Коломойский потерял доли в «Укртатнафте» и «Укрнафте», которые были национализированы. После этого он перестал быть долларовым миллиардером, а его состояние, как оценивал украинский Forbes, упало до $850 млн. Решение национализировать обе компании президент Украины Владимир Зеленский объяснял необходимостью обеспечить оборону страны.