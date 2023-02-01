Россия запросила заседание Совбеза ООН «по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса»

Россия запросила проведение заседания Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) по вопросу Украины. Об этом в ходе пресс-конференции заявила Ванесса Фрейзер, постпред Мальты, которая председательствует в Совбезе в феврале.

«Россия запросила провести заседание 8 февраля. Деталей по теме я не знаю», — сказала Фрейзер (цитата по ТАСС). В ходе этой встречи не планируется принимать какие-либо резолюции по Украине, добавила она.

«Нами запрошено заседание по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия. Не пропустим и годовщину подписания Минских соглашений», — первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в своем телеграм канале.

В этом месяце Совбезе ООН запланированы еще как минимум два заседания по Украине. 6 февраля — запрошенное Франций и Эквадором и 24 февраля — встреча на уровне министров иностранных дел стран-членов Совбеза.