Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» заняла село Сакко и Ванцетти в Донецкой области. В 2001 году там проживали 3 человека

«Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16.00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер». На фотографии — единственный уцелевший дом в Сакко и Ванцетти», — процитировала Пригожина его пресс-служба.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в Донецкой области.

Неизвестно, сколько всего домов было в селе — в «Википедии» указано, что население Сакко и Ванцетти составляет три человека. В российской версии сайта говорится, что это данные переписи 2001 года. Более новых данных не представлено.

Село Сакко и Ванцетти находится примерно в 18 километрах от Бахмута.

Минобороны России и официальные представители Украины заявление о захвате села пока не комментировали.

Село названо в честь рабочих-анархистов Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, выходцев из Италии, проживавших в США и приговоренных там к смертной казни в 1927 году за убийства кассира и двух охранников обувной фабрики в городе Саут-Брейнтри. Советские власти считали Сакко и Ванцетти несправедливо обвиняемыми пролетариями и революционерами.