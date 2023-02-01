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Казахстанское издание Arbat.media вызвали в российский суд по делу о «фейках» про армию

Военная прокуратура России подала иск к казахстанскому изданию Arbat.media по делу о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщило само издание.

Журналистов вызывают 17 февраля в Ленинский районный суд Владимира.

Фото: Arbat.media.

Фото: Arbat.media.

Истцом выступает 19 военная прокуратура армии, войсковая часть 56680.

«На сайте Arbat.media в управлении Роскомнадзора по Владимирской области выявили "несоответствующую действительности и содержащую ложные сведения общественно-значимую информацию политического характера" о войне в Украине», — говорится в сообщении издания.

В частности, на сайте содержатся «фиктивные сведения о якобы многочисленных потерях лиц состава Вооруженных сил России, обстрелах российскими военнослужащими жилых строений украинских городов» и гибели мирных жителей в Украине.

Также один из материалов издания якобы «вводит в заблуждение о целях проводимых военных действий в Украине, противоречит официальной российской позиции и "направлен на создание протестных настроений"».

В издании пояснили, что речь идет о вышедшем в сентябре 2022 года материале «Российские оккупанты терпят поражение в Харьковской области, но не хотят этого признавать». Роскомнадзор еще в ноябре 2022 года потребовал удалить эту статью, но журналисты не стали этого делать.

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В декабря 2022 года Роскомнадзор (РКН) также потребовал от казахстанского издания «Власть» удалить несколько новостей о войне в Украине. Журналисты отказались.

РКН направил изданию несколько уведомлений «с требованием удалить с сайта новости о российском вторжении в Украину». В частности, Роскомнадзор хотел удаления текстов «Не менее 20 человек погибло в результате ракетного обстрела украинского города Винница» и «Власти Мариуполя заявили о гибели 22 тыс. мирных жителей с начала российского вторжения». В случае отказа ведомство угрожало заблокировать сайт на территории России.

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