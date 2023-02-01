RU EN Новости Политика Что произошло за ночь 1 февраля. Коротко 06:00, 1 февраля 2023 Новая газета Европа Идет уже 343-й день войны России в Украине. Согласно ежедневной сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские войска нанесли 5 авиационных и 6 ракетных ударов по территории Украины. Было проведено более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ударов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.



Согласно ежедневной сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские войска нанесли 5 авиационных и 6 ракетных ударов по территории Украины. Было проведено более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ударов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей. США вскоре могут передать Украине ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью до 150 км. До сих пор предел дальности ракет, которые западные страны поставляли украинской армии, составлял чуть больше 80 километров. По информации издания, о новом пакете военной помощи объемом 2,2 млрд долларов будет объявлено уже на этой неделе.



До сих пор предел дальности ракет, которые западные страны поставляли украинской армии, составлял чуть больше 80 километров. По информации издания, о новом пакете военной помощи объемом 2,2 млрд долларов будет объявлено уже на этой неделе. В России вступил в силу запрет на поставки нефти « недружественным странам » , которые установили ценовой потолок. Запрет на поставки нефти будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство.



« » Запрет на поставки нефти будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство. Премьер-министр Израиля в интервью CNN заявил, что готов рассмотреть роль посредника в украинском кризисе. «Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это [предложение]», — отметил он. Читайте также Читайте также Танки с пауками Заминка с поставкой тяжелой техники Украине могла быть связана с тайными «консультациями» США и РФ Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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