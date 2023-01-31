В Польше отказали в аборте 14-летней девочке, изнасилованной дядей. Прерывание беременности противоречило убеждениям врачей

Врачи в Подляском воеводстве в Польше отказались делать аборт 14-летней девочке с интеллектуальными нарушениями, которую изнасиловал дядя. Об этом сообщил неправительственный Фонд женщин и планирования семьи (FEDER), внимание на это обратила внимание «Медуза».

Девочку изнасиловал дядя, но она никому не сказала о произошедшем и не понимала, что беременна. Когда о ее состоянии узнала тетя, то попыталась записать несовершеннолетнюю родственницу на аборт.

Она получила в прокуратуре справку о том, что беременность наступила в результате преступления. Без этого документа легально прервать беременность в Польше бы не получилось.

По данным FEDER, врачи в местных больницах все равно отказались проводить аборт. Они сослались на то, что прерывание беременности противоречит их убеждениям.

«Тетя [девочки] рассказала нам, что с ними обращались жестоко и бесчеловечно: "Не здесь, уходите. Мы не знаем, где [можно прервать беременность]. Это не наше дело"», — отвечали женщине с девочкой в больницах.

В итоге они обратились в FEDER за помощью и смогли попасть на необходимую операцию в Варшаве. Аборт прошел без осложнений, девочка уже вернулась домой.

После этого Фонд женщин и планирования семьи обратился к польским властям с требованием отменить оговорку о совести, которая позволяет врачам отказываться от проведения абортов.

«Согласно закону, на пункт о совести не могут ссылаться целые больницы как учреждения здравоохранения, и руководство больницы должно предоставить персонал, который в конечном итоге будет выполнять процедуру. Но что, если на практике этим правилам никто не следует?», — говорится в заявлении фонда.

После того, как история девочки получила огласку, в польском Минздраве начали проверку. Глава ведомства Адам Недзельский заявил, что такое поведение врачей недопустимо. Уполномоченный по правам человека в Польше Мартин Вёнцек попросил Минздрав уточнить правила применения оговорки о совести, чтобы пациенткам при отказе в процедуре сообщали, где еще им могут сделать аборт.