Telegraph: вырученные Абрамовичем £2,3 млрд от продажи «Челси» передадут в фонд помощи жертвам войны в Украине

Правительство Великобритании ожидает окончательного одобрения Евросоюза для передачи в фонд гуманитарной помощи Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученных Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом пишет The Telegraph.

Газета отмечает, что окончательное решение должно быть принято в течение нескольких недель. Одобрение ЕС необходимо, так как Абрамович до сих пор находится под санкциями.

В какой именно фонд отправят деньги — неизвестно. По данным журналистов, его возглавит Майк Пенроуз, бывший исполнительный директор британского ЮНИСЕФ.



Вырученная Абрамовичем сумма станет одним из крупнейших подобных пожертвований в истории.