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Telegraph: вырученные Абрамовичем £2,3 млрд от продажи «Челси» передадут в фонд помощи жертвам войны в Украине

Правительство Великобритании ожидает окончательного одобрения Евросоюза для передачи в фонд гуманитарной помощи Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученных Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом пишет The Telegraph.

Газета отмечает, что окончательное решение должно быть принято в течение нескольких недель. Одобрение ЕС необходимо, так как Абрамович до сих пор находится под санкциями.

В какой именно фонд отправят деньги — неизвестно. По данным журналистов, его возглавит Майк Пенроуз, бывший исполнительный директор британского ЮНИСЕФ.

Вырученная Абрамовичем сумма станет одним из крупнейших подобных пожертвований в истории.

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Российский бизнесмен Роман Абрамович 2 марта объявил о продаже «Челси», которым он владел с 2003 года. Это произошло вскоре после начала войны в Украине и введения санкций против России. Сам Абрамович попал под санкции Великобритании.

Клуб выкупил консорциум американского бизнесмена Тодда Боэли.

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