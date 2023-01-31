Telegraph: вырученные Абрамовичем £2,3 млрд от продажи «Челси» передадут в фонд помощи жертвам войны в Украине
Правительство Великобритании ожидает окончательного одобрения Евросоюза для передачи в фонд гуманитарной помощи Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученных Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом пишет The Telegraph.
Газета отмечает, что окончательное решение должно быть принято в течение нескольких недель. Одобрение ЕС необходимо, так как Абрамович до сих пор находится под санкциями.
В какой именно фонд отправят деньги — неизвестно. По данным журналистов, его возглавит Майк Пенроуз, бывший исполнительный директор британского ЮНИСЕФ.
Вырученная Абрамовичем сумма станет одним из крупнейших подобных пожертвований в истории.
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Заминка с поставкой тяжелой техники Украине могла быть связана с тайными «консультациями» США и РФ
Российский бизнесмен Роман Абрамович 2 марта объявил о продаже «Челси», которым он владел с 2003 года. Это произошло вскоре после начала войны в Украине и введения санкций против России. Сам Абрамович попал под санкции Великобритании.
Клуб выкупил консорциум американского бизнесмена Тодда Боэли.