Суд приговорил к 3 годам колонии жителя Амурской области, писавшего жалобы на Путина из-за развязывания войны

Ивановский районный суд Амурской области приговорил активиста Владислава Никитенко к трем годам лишения свободы по делу о повторной «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает SOTA со ссылкой на адвоката Романа Бокова.

Никитенко также вменили 5 эпизодов оскорблений судей. Прокурор запрашивал для активиста 3 года и 2 месяца лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Никитенко возбудили в мае, пока он отбывал 15 суток административного ареста по другому делу — «о реабилитации нацизма». По данным силовиков, он опубликовал в YouTube видео со свастикой на заставке, за что суд и назначил ему наказание.

Уголовное дело о повторной «дискредитации» возбудили за публикацию 10 постов в соцсетях с критикой войны в Украине. До этого активист был оштрафован на 45 тысяч рублей в рамках административного производства по одноименной статье (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП).

Суд в Благовещенске 23 мая отправил Никитенко под домашний арест.

Ранее мужчина подал заявление в военную прокуратуру с требованиями возбудить уголовные дела в отношении Путина, Мишустина и других членов Совета безопасности РФ за геноцид, акты международного терроризма и призывы к разжиганию агрессивной войны.