США отправили Украине первую партию БМП Bradley. В нее вошли больше 60 машин

Транспортное командование вооруженных сил США сообщило, что американские власти отправили Украине первую партию боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Груз, в который вошли больше 60 машин, на прошлой неделе покинул Норт-Чарлстон (штат Южная Каролина), сообщается на сайте командования. Для перевозки было зафрахтовано судно норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen.

Фото: Транспортное командование вооруженных сил США

БМП «предоставят украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности для защиты своих границ от незаконного вторжения России», отмечается в сообщении.

Фото: Транспортное командование вооруженных сил США

Bradley — боевые бронированные машины, которые перевозят пехоту в зонах боевых действий и обеспечивают огневую поддержку. Наряду с ними администрация президента США Джо Байдена ранее объявила о дополнительной помощи в области безопасности на сумму $2,5 млрд долларов, включая дополнительные боевые машины, боеприпасы, ракеты и бронетранспортеры «Страйкер». В общей сложности Вашингтон ранее утвердил передачу Киеву 109 БМП. Всего объем американской помощи Украине составил $27,1 млрд, отмечается на сайте транспортного командования вооруженных сил США.