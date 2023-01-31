Россия заняла 137 место в рейтинге восприятия коррупции Transparency International

Transparency International опубликовала ежегодный индекс восприятия коррупции. Он оценивает уровень коррупции в государственном секторе на основе мнений экспертов и предпринимателей.
Согласно отчету, Россия опустилась на один пункт: с 136 места в 2021 году до 137 места в 2022 году с показателем индекса восприятия коррупции (ИВК) на уровне 28 баллов. В своем отчете эксперты организации заявили, что коррупция в России «носит повсеместный характер».
По их мнению, Россия стала настоящим воплощением клептократии благодаря многолетней политике руководства страны. Все эти годы элиты пользовались лазейками в мировой финансовой системе и выводили незаконные доходы в офшоры.
В результате этого Путин приобрел достаточно власти и материальных ресурсов для начала войны в Украине. А усилившееся преследование инакомыслящих привело к массовому добровольному оттоку граждан за рубеж, полагают эксперты.
«Россия переживает кризис. Высока вероятность, что по мере укрепления власти военных и использования властями агрессивной войны для создания новых коррупционных возможностей ситуация в целом будет лишь ухудшаться», — подытожили в Transparency International.
Средний показатель по странам Восточной Европы и Центральной Азии составил 35 баллов — это значительно ниже глобального среднего показателя ИВК на уровне в 43 балла. Лучшие показатели в регионе продемонстрировали Грузия, Армения и Черногория. В то время как Таджикистан, Азербайджан и Туркменистан замыкают региональный рейтинг.
Общемировыми лидерами рейтинга традиционно стали страны Северной и Западной Европы: в первую десятку вошли Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Германия, Ирландия и Люксембург.
Тем не менее, рейтинг показал, что в 124 странах из 180 уровень коррупции остался на прежнем уровне, в то время как число снизившихся в рейтинге стран только увеличивается.