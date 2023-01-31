Против 55-летней жительницы Петрозаводска возбудили уголовные дела о «фейках» про российскую армию и оправдании терроризма

Против 55-летней жительницы Петрозаводска Елены Щелупановой возбудили уголовные дела о «фейках» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на материалы Второго западного окружного военного суда.

По первой статье ей грозит до десяти лет лишения свободы, по второй — до семи. Дело поступило в суд 19 января.

В сентябре 2022 года 55-летнюю жительницу Петрозаводска внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По данным «ОВД-Инфо», в апреле 2021 года она была арестована на 5 суток из-за публикации об акции в поддержку политика Алексея Навального.