«Дети содержатся там в бесчеловечных условиях»

Не менее 14 детей-сирот из Херсона российские власти перевезли в крымский детский дом «Ёлочка». Юристы отмечают, что такое перемещение детей нарушает Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Детдом «Ёлочка» фигурировал в СМИ как место, где жестоко обращались с детьми.
В свежем выпуске подкаста «Что нового?» мы поговорили с журналистками «Вёрстки» Анной Рыжковой и Региной Гималовой о том, как им удалось добыть информацию о перемещенных детях и в каких условиях они теперь содержатся.
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