В билингвальном детском саду красноярского края убрали флажки Великобритании после жалобы матери одного из детей

В билингвальном детском саду №32 «Страна чудес»в Зеленогорске Красноярского края после жалобы матери одного из детей убрали флажки Великобритании. Их повесили за 5 месяцев до этого в рамках культурно-образовательной программы «Путешествие по странам». Об этом сообщает NGS24.

На детский сад пожаловалась Кристина Гасанова. По ее мнению, детям не стоит демонстрировать символику «недружественной страны».

«Инициатива выбора страны в мероприятии «путешествия по странам» была как минимум странной. Более того, пять месяцев символика, атрибутика и прочее связанное со страной, поддерживающий убийство наших ребят, мягко выражаясь, находилась везде и как индификатор кабинок рядом с фото ребенка. Любой здравомыслящий человек задаст вопрос о морально-этических нормах как минимум (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)», — написала она во «Вконтакте».

Против флагов Великобритании в детском саду высказалась и депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина.

«Как пример могу привести такой: как вы считаете, а что было бы с заведующей, если бы в 1941-1945 в садике в рамках знакомства с Германией 5 месяцев в группе висел портрет Гитлера, а у детей на кабинках была размещена свастика? Ответ очевидный же? Но вас сегодня никто не везет в СИЗО и не отправляет на Соловки без права переписки. Вас просто просят убрать символику!», — написала она в своем телеграм-канале «ПенZина».

После нескольких месяцев разбирательств с администрацией детского сада в ситуацию вмешался мэр Зеленогорска Михаил Сперанский. Он вызвал руководство «Страны чудес» на беседу, в ходе которой обсудил с ним «подходы в образовании».

«Ведь в основе любого воспитательного процесса всегда есть несколько составляющих: патриотизм, любовь к нашей Родине, стране, уважение к историческим истокам, к тем ценностям, которые дети впитывают что называется с молоком матери», — написал он по результатам совещания.

В соцсетях многие родители поддержали воспитателей и руководство «Страны чудес».