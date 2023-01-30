Умерла актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнздей в оригинальном сериале «Семейка Аддамс»

В возрасте 64 лет скончалась актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнздей в оригинальном сериале «Семейка Аддамс». Об этом сообщает Variety со ссылкой на дочь актрисы Ванессу Фоумберг.

У Лоринг случился инсульт. «Она ушла мирно, пока обе дочери держали ее за руки», — сказала Фоумберг.