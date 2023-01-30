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Умерла актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнздей в оригинальном сериале «Семейка Аддамс»

В возрасте 64 лет скончалась актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнздей в оригинальном сериале «Семейка Аддамс». Об этом сообщает Variety со ссылкой на дочь актрисы Ванессу Фоумберг.

У Лоринг случился инсульт. «Она ушла мирно, пока обе дочери держали ее за руки», — сказала Фоумберг.

В оригинальном сериале Лоринг исполняла необычный танец, который вновь привлек к себе внимание зрителей после выхода «Уэнздей» на Netflix с Дженной Ортегой в главной роли.

Лоринг присоединилась к актерскому составу «Семейки Аддамс» в шестилетнем возрасте. Спустя пару лет она начала сниматься в ситкоме The Pruitts of Southampton. В начале 1980-х она играла в американской мыльной опере «Как вращается мир», а к концу 1980-х она участвовала в жанровых фильмах, таких как «Дикая гавань» и «Кровавое безумие». Кроме того, она работала визажистом в фильмах для взрослых под именем Максин Фактор.

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