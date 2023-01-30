Умер канадский хоккеист Бобби Халл

Канадский хоккеист Бобби Халл умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации бывших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Халл выступал в НХЛ за «Чикаго» с 1957 по 1972 год. В 1961 году вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. В 1974 году участвовал в Суперсерии между сборными СССР и Канады.

Хоккеист 12 раз вызывался на Матчи звезд НХЛ с 1960 по 1972 год.

В 1983 году его сделали членом Зала хоккейной славы, а спустя пять лет — Зала спортивной славы Канады. В 2017 году Халл был включен в список 100 величайших игроков НХЛ.