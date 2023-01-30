Новый учебник истории с разделом про войну в Украине будет готов уже в марте

В марте будет готов новый учебник истории для старших классов с разделом про войну в Украине, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — сказал он во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования».
Министр отметил, что в учебнике будут подробно изложены «причины и задачи военной спецоперации».
По словам Кравцова, сегодня
«против нашей страны развернута информационная война» и «физическая».
В декабря Кравцов сообщал, что рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Министр отмечал, что учебник будет писаться в течение года, а «может, чуть дольше».
Перед этим президент Путин назвал вопросом общенационального значения появление новых школьных учебников по истории и обществознанию.