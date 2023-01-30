Новый учебник истории с разделом про войну в Украине будет готов уже в марте

В марте будет готов новый учебник истории для старших классов с разделом про войну в Украине, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах», — сказал он во время лекции «О развитии суверенной национальной системы образования».

Министр отметил, что в учебнике будут подробно изложены «причины и задачи военной спецоперации».

По словам Кравцова, сегодня