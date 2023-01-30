Губернатор Забайкалья пообещал выплачивать до 3 млн рублей за захват танков Leopard и Abrams в Украине

Власти Забайкальского края будут выплачивать военным до трех миллионов рублей за каждый захваченный танк Leopard или Abrams. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

За захват одного танка Leopard обещают до 3 млн рублей, за помощь в этом — до 500 тысяч рублей. За один танк выплаты могут получить не более 10 военнослужащих. Уничтожение аналогичного танка может принести до одного миллиона рублей одному человеку и до 150 тысяч еще максимум четырем людям, помогавшим в этом.

«За захват одного танка M1 Abrams и иных основных боевых танков, произведенных в странах НАТО» и соучастие в его захвате заплатят от 300 тысяч рублей до 1,5 млн рублей, а за его уничтожение — до 500 тысяч рублей.

«Рекомендовать лицам, принимающим участие в проведении специальной военной операции, при осуществлении захвата (уничтожении) танков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, сдерживать отвагу и удаль до разумных пределов для обеспечения безусловного выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации», — также говорится в постановлении.