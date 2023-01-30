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Губернатор Белгородской области: два человека пострадали при обстреле приграничного села

Под обстрел попало село Безлюдовка Шебекинского городского округа, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, есть двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией», — написал он.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под обстрел попал жилой дом. На данный момент известно об одной погибшей пожилой женщине и трех пострадавших жителях.

«Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте», — написал глава областной администрации Олег Синегубов. Россия пока не комментировала удар.

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