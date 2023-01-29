Умерла обозреватель «Новой газеты» Елена Дьякова

В Москве после продолжительной болезни скончалась обозреватель отдела культуры «Новой газеты» Елена Дьякова. Об этом «Новой газете Европа» сообщили в редакции.

Дьякова была среди тех, кто создал «Новую газету» в 1993 году. До этого она вместе с другими основателями «Новой» работала в «Комсомольской правде».

Дьякова была театральным и литературным критиком. Она продолжала выпускать тексты до начала 2021 года.

Дьякова также писала книги. Последняя из них только готовится к публикации, Дьякова закончила ее за несколько месяцев до своей смерти. В ней описана история семьи самой журналистки — потомственных врачей Амосовых. В книге рассказывается, как род переживал революцию, войну и другие исторические катаклизмы.