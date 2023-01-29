Умер мультипликатор Вячеслав Назарук, нарисовавший кота Леопольда и Мамонтенка

Художник-постановщик Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и мн.др. Вячеслав Назарук», — написал Капков.

Назарук был лауреатом Государственной премии СССР за мультфильмы о Леопольде.

После закрытия анимационной студии на телевидении мультипликатор был приглашен в США на студию Disney. Там Назарук читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. По словам Капкова, в последние годы художник-постановщик писал картины, «посвященные событиям древнерусской истории».