Премьер-министр Великобритании уволил с поста министра председателя Консервативной партии из-за налогового скандала

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил с поста министра председателя Консервативной партии Надима Захави из-за налогового скандала. Об этом сообщает Bloomberg.

Сунак заявил, что его советник по этике сэр Лори Магнус обнаружил, что Захави нарушил министерские правила в отношении раскрытия информации о налоговом расследовании.

«После завершения расследования независимого советника, выводами которого он поделился с нами обоими, стало ясно, что имело место серьезное нарушение министерского кодекса. В результате я проинформировал вас о своем решении сместить вас с вашего поста в правительстве Его Величества», — заявил в письме Сунак.