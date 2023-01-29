Премьер-министр Великобритании уволил с поста министра председателя Консервативной партии из-за налогового скандала

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил с поста министра председателя Консервативной партии Надима Захави из-за налогового скандала. Об этом сообщает Bloomberg.
Сунак заявил, что его советник по этике сэр Лори Магнус обнаружил, что Захави нарушил министерские правила в отношении раскрытия информации о налоговом расследовании.
«После завершения расследования независимого советника, выводами которого он поделился с нами обоими, стало ясно, что имело место серьезное нарушение министерского кодекса. В результате я проинформировал вас о своем решении сместить вас с вашего поста в правительстве Его Величества», — заявил в письме Сунак.
Председатель Консервативной партии Великобритании Надим Захави
Ранее стало известно, что Захави заплатил штраф в размере около £1 млн ($1,25 млн) за невыплаченные им налоги с продажи доли в компании YouGov, сооснователем которой он является. Сам министр 21 января заявил, что допустил непреднамеренную ошибку и уладил все трения с налоговой службой до того, как получить пост в нынешнем кабинете министров.