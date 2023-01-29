Мобилизованного приговорили к двум годам колонии за побег из учебного центра в Коврове

Владимирский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы жителя Липецкой области Виталия Рязанова за самовольное оставление места службы. Об этом говорится в приговоре, внимание на который обратило издание «Довод».

Рязанова мобилизовали 28 сентября, после чего он проходил подготовку в учебном центре в городе Ковров Владимирской области. Согласно приговору, ночью 18 октября Рязанов перелез через забор войсковой части и отправился в кафе «Славянка», где «праздно проводил время по своему усмотрению» на протяжении 12 дней. Утром 30 октября его задержали сотрудники военной полиции.

Одна из сотрудница кафе рассказала, что Рязанов «находился в баре в течение всей ее смены, а в ночное время спал за столиком». Вплоть до 30 октября 2022 года, прибывая на работу, свидетель видела его в баре, он употреблял спиртные напитки и спал в зале бара.

Рязанов в полном объеме признал вину, уточняется в приговоре суда.

Владимирский гарнизонный военный суд рассматривает еще два уголовных дела, возбужденных по статье о самовольном оставлении места службы в период военного времени или мобилизации (ч. 2.1 ст. 337 УК РФ), сообщает издание.