В некоторых российских регионах приостановили выдачу биометрических загранпаспортов по «техническим причинам»

Во многих регионах России прекратили выдачу десятилетних заграничных паспортов. Внимание на это обратило издание «Медуза».

В УМВД по Тверской области подтвердили эту информацию. «В связи с поступившей информацией из АО „Гознак“ изготовление паспорта, содержащего электронный носитель информации, по техническим причинам предварительно отложено до середины марта 2023 года», — говорится в сообщении полиции агентству ТИА.

В отделе по вопросам миграции Орска также заявили, что выдача загранпаспортов приостановлена до середины марта. В качестве причины издание Урал56.Ру называет техническую неисправность, которая возникла на Московской печатной фабрике предприятия «Гознак».

Паспорта перестали оформлять также в Амурской области. Об этом говорится в ответе управления МВД по региону, который получил родственник одного из журналистов издания SOTA.