В некоторых российских регионах приостановили выдачу биометрических загранпаспортов по «техническим причинам»

Во многих регионах России прекратили выдачу десятилетних заграничных паспортов. Внимание на это обратило издание «Медуза».
В УМВД по Тверской области подтвердили эту информацию. «В связи с поступившей информацией из АО „Гознак“ изготовление паспорта, содержащего электронный носитель информации, по техническим причинам предварительно отложено до середины марта 2023 года», — говорится в сообщении полиции агентству ТИА.
В отделе по вопросам миграции Орска также заявили, что выдача загранпаспортов приостановлена до середины марта. В качестве причины издание Урал56.Ру называет техническую неисправность, которая возникла на Московской печатной фабрике предприятия «Гознак».
Паспорта перестали оформлять также в Амурской области. Об этом говорится в ответе управления МВД по региону, который получил родственник одного из журналистов издания SOTA.
Скриншот: SOTA
В Чувашии оформление документа приостановили «на неопределенный срок». Об этом говорится в ответе республиканского управления МВД, которое опубликовала «Сирена».
В Управлении по вопросам миграции УМВД по Камчатскому краю сообщили, что десятилетний загранпаспорт перестали выдавать в двух отделениях региона. В остальных продолжают прием документов.
ТАСС пишет со ссылкой на неназванного жителя Москвы, что ему отказали в приеме документов за загранпаспорт в центре госуслуг «Мои документы» в Крюково.
«Заявления на такие паспорта не принимаются минимум до 31 марта, а ближайшая дата получения загранпаспорта сроком действия на 10 лет — в мае», — заявил агентству сотрудник центра «Мои документы».
В пресс-службе центра госуслуг «Мои документы» в Москве отрицают эту информацию. «На данный момент прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет с помощью криптобиокабины и выдача готовых документов сотрудниками центров госуслуг производится в обычном режиме», — заявили там.
В случае срочных поездок в управлениях МВД рекомендуют оформлять пятилетний загранпаспорт старого образца.
26 августа российские консульства приостановили прием заявлений на выдачу биометрических паспортов. Консульский департамент МИД РФ сообщил, что это произошло по техническим причинам.
Сообщения о приостановке выдачи документов тогда опубликовали посольства РФ в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Финляндии, Швеции и Эстонии.