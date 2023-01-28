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В некоторых российских регионах приостановили выдачу биометрических загранпаспортов по «техническим причинам»

Во многих регионах России прекратили выдачу десятилетних заграничных паспортов. Внимание на это обратило издание «Медуза».

В УМВД по Тверской области подтвердили эту информацию. «В связи с поступившей информацией из АО „Гознак“ изготовление паспорта, содержащего электронный носитель информации, по техническим причинам предварительно отложено до середины марта 2023 года», — говорится в сообщении полиции агентству ТИА.

В отделе по вопросам миграции Орска также заявили, что выдача загранпаспортов приостановлена до середины марта. В качестве причины издание Урал56.Ру называет техническую неисправность, которая возникла на Московской печатной фабрике предприятия «Гознак».

Паспорта перестали оформлять также в Амурской области. Об этом говорится в ответе управления МВД по региону, который получил родственник одного из журналистов издания SOTA.

Скриншот: SOTA

Скриншот: SOTA

В Чувашии оформление документа приостановили «на неопределенный срок». Об этом говорится в ответе республиканского управления МВД, которое опубликовала «Сирена».

В Управлении по вопросам миграции УМВД по Камчатскому краю сообщили, что десятилетний загранпаспорт перестали выдавать в двух отделениях региона. В остальных продолжают прием документов.

ТАСС пишет со ссылкой на неназванного жителя Москвы, что ему отказали в приеме документов за загранпаспорт в центре госуслуг «Мои документы» в Крюково.

«Заявления на такие паспорта не принимаются минимум до 31 марта, а ближайшая дата получения загранпаспорта сроком действия на 10 лет — в мае», — заявил агентству сотрудник центра «Мои документы».

В пресс-службе центра госуслуг «Мои документы» в Москве отрицают эту информацию. «На данный момент прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет с помощью криптобиокабины и выдача готовых документов сотрудниками центров госуслуг производится в обычном режиме», — заявили там.

В случае срочных поездок в управлениях МВД рекомендуют оформлять пятилетний загранпаспорт старого образца.

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26 августа российские консульства приостановили прием заявлений на выдачу биометрических паспортов. Консульский департамент МИД РФ сообщил, что это произошло по техническим причинам.

Сообщения о приостановке выдачи документов тогда опубликовали посольства РФ в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Финляндии, Швеции и Эстонии.

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