СНБО Украины: российские войска «готовятся к новой волне» до 24 февраля, чтобы «иметь какие-то достижения» к годовщине начала войны

Российские войска «готовятся к новой волне» до 24 февраля, чтобы «иметь какие-то достижения» к годовщине начала войны в Украине, заявил в эфире украинской службы «Радио Свобода» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что это же люди из советского «совка», и они считают, что если есть какая-то годовщина, то они к этой годовщине должны иметь какие-то достижения.
Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят.
Есть понимание, на каких участках они хотят что-то сделать», — сказал он (цитата по «Трибуна»).
Перед армией РФ стоит задача выйти на пределы Донецкой и Луганской областей, считает Данилов. Он также заявил, что российские силы проводят разведку в отношении оборонных возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.
Отвечая на вопрос, возможно ли повторение февраля 2022 года, когда российские войска дошли до Киева, Данилов сказал, что «наша страна февраля 2022 и февраля 2023 года — это другая ситуация». Сейчас «бдительность на границах другая, и ВСУ сейчас совсем в другом состоянии», добавил секретарь СНБО.
Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что президент России Владимир Путин надеется перехватить инициативу и готовит новое крупное наступление, которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года. О том, что Россия планирует новое наступление на Украине в феврале или марте 2023 года, сообщал Bloomberg. Таким образом, наступление может начаться до того, как Киев получит обещанные танки.
Как утверждают собеседники Bloomberg, Путин уверен, что терпимость России к большим военным потерям позволит ей выиграть войну в долгосрочной перспективе, несмотря на неудачи.