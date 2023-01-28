СНБО Украины: российские войска «готовятся к новой волне» до 24 февраля, чтобы «иметь какие-то достижения» к годовщине начала войны

Российские войска «готовятся к новой волне» до 24 февраля, чтобы «иметь какие-то достижения» к годовщине начала войны в Украине, заявил в эфире украинской службы «Радио Свобода» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что это же люди из советского «совка», и они считают, что если есть какая-то годовщина, то они к этой годовщине должны иметь какие-то достижения.

Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят.

Есть понимание, на каких участках они хотят что-то сделать», — сказал он (цитата по «Трибуна»). Перед армией РФ стоит задача выйти на пределы Донецкой и Луганской областей, считает Данилов. Он также заявил, что российские силы проводят разведку в отношении оборонных возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Отвечая на вопрос, возможно ли повторение февраля 2022 года, когда российские войска дошли до Киева, Данилов сказал, что «наша страна февраля 2022 и февраля 2023 года — это другая ситуация». Сейчас «бдительность на границах другая, и ВСУ сейчас совсем в другом состоянии», добавил секретарь СНБО.

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