Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере выиграла Australian Open в одиночном разряде

Соболенко — пятая ракетка мира, это первый ее титул на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. В парном разряде она выиграла US Open-2019 и Australian Open-2021.

Рыбакина — 25-я ракетка мира. Она родилась в Москве, до 2018 года выступала за Россию, а потом стала представлять Казахстан. В 2021 году Рыбакина выиграла соревнование Большого шлема в Уимблдоне.

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