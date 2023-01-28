Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере выиграла Australian Open в одиночном разряде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщается в твиттере чемпионата.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу 24-летней теннисистки из Минска.
Соболенко — пятая ракетка мира, это первый ее титул на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. В парном разряде она выиграла US Open-2019 и Australian Open-2021.
Рыбакина — 25-я ракетка мира. Она родилась в Москве, до 2018 года выступала за Россию, а потом стала представлять Казахстан. В 2021 году Рыбакина выиграла соревнование Большого шлема в Уимблдоне.
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