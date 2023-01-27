В Тегеране в результате нападения на посольство Азербайджана погиб начальник охраны дипмиссии

В результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране был убит начальник службы безопасности дипломатической миссии. Двое охранников получили ранения, их состояние удовлетворительное, сообщил МИД Азербайджана.

Издание 1news.az уточняет, что погиб глава службы безопасности Орхан Аскеров. По данным СМИ, нападавших было несколько, один из них задержан.

Нападение произошло около 8:30 по времени Баку (7:30 по Москве). Нападавший обстрелял пост охраны посольства из автомата Калашникова. Предварительные причины произошедшего и мотивы нападавшего в сообщении МИД не уточняются. Проводится расследование.