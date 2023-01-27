В Тегеране в результате нападения на посольство Азербайджана погиб начальник охраны дипмиссии

В результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране был убит начальник службы безопасности дипломатической миссии. Двое охранников получили ранения, их состояние удовлетворительное, сообщил МИД Азербайджана.
Издание 1news.az уточняет, что погиб глава службы безопасности Орхан Аскеров. По данным СМИ, нападавших было несколько, один из них задержан.
Нападение произошло около 8:30 по времени Баку (7:30 по Москве). Нападавший обстрелял пост охраны посольства из автомата Калашникова. Предварительные причины произошедшего и мотивы нападавшего в сообщении МИД не уточняются. Проводится расследование.
Как пишет 1news.az, по предварительным данным, человек проник в посольство с двумя малолетними детьми. Открывший огонь заявил, что напал из-за семейных проблем.
5 сентября недалеко от посольства России в Кабуле произошел взрыв, погибли два сотрудника дипмиссии. Пострадали несколько человек. Взрывное устройство активировал террорист-смертник. Полицейские застрелили нападавшего.