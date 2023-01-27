Бельгия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на €92 млн

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на пресс-конференции анонсировал новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 92 миллиона евро. Об этом сообщает телеканал TLN.

По словам премьер-министра, в него войдут ракеты AMRAAM, легкие противотанковые комплексы, пулеметы Minimi, автоматические винтовки типа Scar, легкая бронетехника и противотанковые гранаты. Их точное количество не разглашается из соображений безопасности. По словам Де Кроо, Украина не просила Бельгию о боевых самолетах.

Часть этого поступает из запасов бельгийской обороны, другая часть закупается у бельгийской оружейной промышленности и будет отправлена непосредственно в Украину. Минобороны Бельгии также поставляет топливо и проводит обучение украинских солдат, рассказал Де Кроо.

«В общей сложности наша страна уже предоставила 146 миллионов евро военной помощи», — заявил премьер-министр Бельгии.

Бельгия не включила танки в этот пакет помощи. «Мы не нашли способа ответить на этот вопрос, — сказал министр обороны Бельгии Людивин ДедондерДедондер. — У нас больше нет ни одного на складе, и мы не нашли ни одного работающего на рынке».