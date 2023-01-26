ЦБ: Объем экспорта российского газа в страны дальнего зарубежья в 4 квартале 2022 года упал на 64%

Объем экспорта природного газа в страны дальнего зарубежья в четвертом квартале 2022 года упал на 64% в годовом выражении. Об этом сообщил Центральный Банк России.

По данным регулятора, падение экспорта ускорилось в сравнении с третьим кварталом прошлого года: тогда оно составило 61%.

В качестве причин такой динамики аналитики ЦБ назвали прекращение поставок газа в Европу через трубопровод «Северный поток — 1», а также необычайно теплую зиму в регионе, которая спровоцировала падение средней стоимости газа на 39%, с $2281 за тысячу кубометров в третьем квартале до $1400 за тысячу кубометров — в четвертом.

Как уточнили в регуляторе, резкое сокращение поставок в ЕС отчасти компенсировало наращивание экспорта в Китай по газопроводу «Сила Сибири» сверх контрактных обязательств.

Стоимостный объем импорта в Россию по итогам квартала сократился на $25,1 млрд, до $345,8 млрд. В процентом отношении сокращение составило 9% в годовом выражении против 13% по итогам третьего квартала того же года.

Помимо этого, в докладе сообщается, что по итогам четвертого квартала в России на треть снизилось положительное торговое сальдо: в конце 2022 года показатель составил $31 млрд против $47 млрд годом ранее.