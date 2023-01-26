Суд в Москве приговорил к 11 годам колонии девушку, получившую в подарок наркотики от 75-летнего друга из США

Солнцевский районный суд Москвы приговорил Евгению Макаренко, бывшую помощницу депутата от «Яблока» Алексея Карпухина, к 11 годам колонии. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков из-за подарка, полученного из США, передает SOTAvision.
Макаренко осудили по статьям о контрабанде наркотиков (229.1 УК) и приобретении запрещенных веществ (228 УК). С учетом проведенного в СИЗО года Макаренко отсидит в заключении 10 лет.
Прокуратура просила приговорить 26-летнюю девушку к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Дело возбудили из-за посылки, которую Макаренко получила от 75-летнего американца Фрэнка Рауччи из штата Мэриленд. Как писала SOTA, они познакомились через социальную сеть для музыкантов Bandcamp, где авторы могут размещать и продавать свои композиции.
Мать девушки Наталья Егошина говорила, что они общаются втроем. «Подарки, поздравления, интересуется, как здоровье. Он человек одинокий. Дети давно выросли и разъехались, и он остался один. «Дедуля». Физически никогда не встречались. Мы приглашали его в гости, показать Москву, он сказал, что уже старенький и боится, что не перенесет перелет. Поэтому общаемся только через мессенджеры, по скайпу», — рассказывала она.
В середине ноября и начале декабря 2021 года Рауччи отправил Макаренко два подарка. В посылках были сладости, подарочная ручка, мягкая игрушка, usb-флешка, кисточки и джинсы, размер и фасон которых Рауччи и Макаренко обсуждали заранее по электронной почте. Вместе с этими предметами американец решил передать для Маркаренко, которая активно занималась спортом, обезболивающие таблетки и несколько пакетиков с марихуаной. Согласно справке из Внуковской таможни, в пакетиках было 3,71 г. каннабиса. Среди завернутых в бумагу препаратов оказались десять таблеток декстроамфетамина, содержащих в своем составе амфетамин, еще десять таблеток, содержащих оксикодон/текодин, и 15 таблеток сульфата морфина.
Адвокат Егошиной пояснил, что декстроамфетамин применяют при лечении гиперактивности, нарколепсии, ожирения и прочих заболеваниях. Лекарства с оксикодоном, он же текодин, и морфином используют для снятия боли.
«Он (Фрэнк Рауччи. — ред.), зная, что у меня дочь занимается тяжелой атлетикой, а значит, суставы, скорее всего, тоже могут болеть, решил сделать сюрприз. Завернул эти таблетки в какую-то розовую бумажку с бантиком и положил в посылку. Но о том, что он положил эти таблетки, он не говорил: в переписке заметил только, что для нас там сюрприз, который, наверное, будет приятным», — говорила Егошина.
«Я хотел сделать сюрприз, что-то вроде подарка, просто хотел помочь. Я был очень неправ, сделав это», — сказал Рауччи в разговоре с адвокатом Евгении (копия записи есть в распоряжении SOTA).
Американец объяснил, что в его штате разрешены эти таблетки, и у него есть на них рецепт. По словам Рауччи, он даже не догадывался, что в России запрещены эти препараты.
«Я думал, что там все так же, как и здесь, — просто нужен рецепт на них.
Я решил, что в этом нет ничего такого чтобы отправить их в Россию, но я даже представить себе не мог, насколько это серьезно»,
— заявил он.
Как пишет SOTA, после обнаружения наркотических средств в аэропорту, посылку заменили на муляж. Макаренко задержали 23 декабря при получении коробки.