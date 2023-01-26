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ЕСПЧ признал частично приемлемыми жалобы против России по делу о катастрофе MH17

Большая палата Европейского суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признала частично приемлемыми жалобы Нидерландов и Украины против России и приняла решение открыть слушания. Пресс-релиз опубликован на сайте суда.

Кроме того, суд постановил, что районы востока Украины, находящиеся в руках сепаратистов, с 11 мая 2014 года и, по меньшей мере, до 26 января 2022 года находились под контролем Российской Федерации. Суд сослался на присутствие в регионе российских военных с апреля 2014 года.

«В решении по делу Украины и Нидерландов против России (жалобы № 8019/16, 43800/14 и 28525/20) Большая Палата Европейского Суда по правам человека признала жалобы частично приемлемыми. Это решение окончательно и вынесение Большой Палатой постановления по существу последует позже», — говорится в документе.

Нидерланды в своей жалобе утверждали, что именно Россия виновна в крушении малайзийского «Боинга» MH17, в результате которого погибли 298 человек (15 членов экипажа и 283 пассажира). Среди жертв — 196 голландских граждан.

Украина, в свою очередь, подала жалобу в связи с нарушением Россией ряда статей Европейской конвенции по правам человека в ходе конфликта на востоке страны. Во второй украинской жалобе утверждается, что Россия причастна к предполагаемому похищению трех групп детей в июне-августе 2014 года.

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17 июля 2014 года над Украиной был сбит малайзийский «Боинг» MH17. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек (15 членов экипажа и 283 пассажира). Расследование этого дела вела Объединенная следственная группа (JIT). Согласно ее выводам, MH17 сбили ракетой «Бук», запущенной с территории «ДНР». При этом ракета принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде войск ПВО Сухопутных войск РФ.

В июне 2019 года были названы имена подозреваемых в причастности к катастрофе. Подозреваемыми стали бывший «министр обороны» «ДНР» Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко (гражданин Украины).

Все обвиняемые были объявлены в международный розыск. Прокуратура запрашивала для них пожизненный срок.

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах признал Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского виновными, а Олега Пулатова — невиновным в катастрофе. Гиркина, Харченко и Дубинского заочно приговорили к пожизненным срокам. Полная сумма ущерба составила более 16 млн евро.

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