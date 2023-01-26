ЕСПЧ признал частично приемлемыми жалобы против России по делу о катастрофе MH17

Большая палата Европейского суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признала частично приемлемыми жалобы Нидерландов и Украины против России и приняла решение открыть слушания. Пресс-релиз опубликован на сайте суда.

Кроме того, суд постановил, что районы востока Украины, находящиеся в руках сепаратистов, с 11 мая 2014 года и, по меньшей мере, до 26 января 2022 года находились под контролем Российской Федерации. Суд сослался на присутствие в регионе российских военных с апреля 2014 года.

«В решении по делу Украины и Нидерландов против России (жалобы № 8019/16, 43800/14 и 28525/20) Большая Палата Европейского Суда по правам человека признала жалобы частично приемлемыми. Это решение окончательно и вынесение Большой Палатой постановления по существу последует позже», — говорится в документе.

Нидерланды в своей жалобе утверждали, что именно Россия виновна в крушении малайзийского «Боинга» MH17, в результате которого погибли 298 человек (15 членов экипажа и 283 пассажира). Среди жертв — 196 голландских граждан.

Украина, в свою очередь, подала жалобу в связи с нарушением Россией ряда статей Европейской конвенции по правам человека в ходе конфликта на востоке страны. Во второй украинской жалобе утверждается, что Россия причастна к предполагаемому похищению трех групп детей в июне-августе 2014 года.