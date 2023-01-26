Что произошло за ночь 26 января. Коротко

- Идет уже 337-й день войны России в Украине. Владимир Зеленский в новом обращении поблагодарил союзников за поставки танков и заявил, что сейчас Киеву также необходимы поставки дальнобойных ракет и расширение сотрудничества с НАТО в артиллерии.
- Ночью Киев был атакован дронами Shahed, заявил глава местной администрации Сергей Попко. По его словам, в воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА.
- Новый посол США в России Линн Трейси прилетела в Москву. «С возвращением в Россию, посол Трейси!» — написано в телеграм-канале дипмиссии.
- Канада и Португалия могут присоединиться к отправке танков в Украину, сообщают СМИ. CBC News со ссылкой на источники пишет, что Канада рассматривает возможность поставки Украине четырех танков Leopard 2, но решение еще не принято. Столько же, по данным газеты Correio da Manha, может отправить Португалия.
- Meta восстановит аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. В компании заявили, что установили новую защиту для предотвращения повторных правонарушений. В Meta считают, что люди «должны иметь возможность слышать, что говорят политики», чтобы потом осознанно голосовать.
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