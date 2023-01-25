Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности военнослужащих в условиях войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности военнослужащих в условиях военного положения или боевой обстановки, сообщается на сайте Верховной рады Украины.

Документ, принятый депутатами 13 января, был возвращен с подписью президента.

Закон усиливает ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых приказов.

Согласно поправкам, суды больше не смогут давать уменьшенные или условные сроки по этим статьям. Также вырастут сроки наказаний за административные правонарушения, например, распитие военными алкогольных напитков.

Законопроект до его принятия раскритиковали правозащитники. 15 декабря появились петиция к Зеленскому с просьбой ветировать эти поправки. Только за сутки ее подписали более 30 тысяч человек. Правозащитники считают, что законопроект значительно ограничивает права военных на судебную защиту.