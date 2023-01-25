«Важные истории»: «Ростех» закупает на Западе электронные комплектующие для войны в Украине через посредников

Компания «Ростех», несмотря на санкции, продолжает через фирмы-посредники закупать у западных стран электронные комплектующие для войны в Украине. Об этом говорится в расследовании «Важных историй». Изданию удалось выяснить, что одним из таких посредников выступает компания ВМК, зарегистрированная в Саратове. Только за 2022 год она получила комплектующих на 43 миллиона долларов из-за рубежа — преимущественно, от компаний Analog Devices, Xilinx и Texas Instruments из США. Единственным клиентом ВМК является концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), отвечающая за разработку радиоэлектроники для военных, в том числе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — одна из структур «Ростеха», выяснило издание.

КРЭТ — крупнейший игрок на рынке РЭБ, отмечают «Важные истории». Концерн находится под санкциями с 2014 года, также постепенно в санкционные листы включают компании, которыми он управляет. Сейчас таких компаний около 70. Эксперты Королевского института оборонных исследований (RUSI) изучили 27 типов российского оружия с поля боя в Украине и обнаружили там 450 видов электронных компонентов иностранного производства, 317 из которых были изготовлены в США. Из-за санкций КРЭТ не может легально получать комлектующие из стран НАТО, однако

концерн выстроил цепочку компаний, которые помогают закупать комплектующие напрямую у Запада.

«Важные истории» нашли в открытом доступе несколько примеров таких комплектующих: например, «Хибины», которые устанавливаются на самолеты Су-30, микросхемы американских Analog Devices, Xilinx и Texas Instruments, швейцарской ST Microelectronics, резисторы Bourns — также из США, конденсаторы японской Murata, диоды немецкой Infineon. Часть из них подпадает под экспортные ограничения США. Как сообщают «Важные истории», журналисты нашли эту цепочку, изучив финансовые и таможенные документы компаний. В нее вошли подмосковная дочка концерна «Радиоприборснаб», поставщик «Тесткомплект» и еще три российские фирмы, получающие комплектующие из Китая и Турции. Издание попыталось связаться с героями расследования. В «Тесткомплекте» и «Радиоприборснабе» с журналистами общаться отказались. «Ростех» и «Промтехносерт» не ответили на отправленные им вопросы. В Turkik Union сказали, что никак не связаны ни с одной из компаний, упомянутых в публикации, а американские компании Analog devices и Texas Instruments заявили, что дел с Россией после начала войны не имеют.