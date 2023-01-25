В Севастополе и Белгородской области по телевизору показали обращение Зеленского

В Севастополе, Белгородской области и Краснодарском крае по телевидению показали обращение украинского президента Владимира Зеленского. Об этом написали местные телеграм-каналы. «В Севастополе по телевизору на канале ТНТ произошёл сбой! И появилось видео с выступлением Зеленского. Что это?», — говорится в сообщении паблика «ЧП / Севастополь».

Судя по видео, которые опубликовал телеграм-канал, «сбой» произошел не только на ТНТ, но и на СТС. Паблик «Белгородский андеграунд» пишет, что трансляция с Зеленским шла сразу на нескольких каналах.