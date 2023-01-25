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НовостиОбщество

В Севастополе и Белгородской области по телевизору показали обращение Зеленского

В Севастополе, Белгородской области и Краснодарском крае по телевидению показали обращение украинского президента Владимира Зеленского. Об этом написали местные телеграм-каналы.

«В Севастополе по телевизору на канале ТНТ произошёл сбой! И появилось видео с выступлением Зеленского. Что это?», — говорится в сообщении паблика «ЧП / Севастополь».

Судя по видео, которые опубликовал телеграм-канал, «сбой» произошел не только на ТНТ, но и на СТС.

Паблик «Белгородский андеграунд» пишет, что трансляция с Зеленским шла сразу на нескольких каналах.

«Читатели сообщили нам, что примерно в 16:20 вещание нескольких ТВ-каналов было прервано выступлением президента Украины», — также сообщает «Жесть Белгород».

В обращении Владимир Зеленский говорил о том, что Украина вернет под свой контроль принадлежащие ей территории.

Официальных комментариев по поводу этой информации пока нет.

Сегодня украинский президент празднует свой День Рождения, ему исполнилось 45 лет.

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