В Махачкале мужчина открыл на улице огонь из дробовика. Как минимум два человека пострадали

В Махачкале неизвестный открыл стрельбу из дробовика. Об этом сообщают в МВД республики Дагестан.

«Сегодня, примерно в 15:10 в Дежурную часть полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что в Махачкале по проспекту Расула Гамзатова 18 неизвестный мужчина, вооружившийся дробовиком, прогуливаясь, направлял оружие на прохожих, но выстрелы производил в воздух», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, как минимум два человека получили ранения. «Один пострадавший — 35-летний мужчина с ранением грудной клетки, левого бедра и правой голени, направлен в центральную больницу. Второй пострадавший, возраст которого уточняется, с переломом челюсти также госпитализирован», — рассказали в МВД.

Полицейские установили личность стрелявшего и в данный момент пытаются его задержать. Утверждается, что он открыл огонь из-за ссоры с другими мужчинами на улице.