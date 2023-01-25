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Телеканал Adult Swim, выпускающий «Рика и Морти», прекратил сотрудничество с одним из создателей сериала Джастином Ройландом из-за обвинений в домашнем насилии

Американский телеканал Adult Swim, выпускающий «Рика и Морти», прекратил сотрудничество с одним из создателей сериала Джастином Ройландом из-за обвинений аниматора в домашнем насилии. Об этом сообщается в соцсетях сериала.

Как сообщается, анимационный комедийный сериал продолжится. «Талантливая и целеустремленная команда усердно работает над седьмым сезоном», — говорится в сообщении.

Сериал создали сценаристы и продюсеры Джастин Ройланд и Дэн Хармон. Он повествует о циничном ученом Рике Санчесе и его добросердечном внуке Морти Смите. «Рик и Морти» дебютировали на Adult Swim в 2013 году, с тех пор Ройланд озвучивал как главных героев, так и нескольких второстепенных персонажей.

В январе стало известно, что Ройланда обвинили в домашнем насилии в отношении бывшего партнера. Аниматор свою вину не признает. Как сообщало AP, инцидент, который привел к уголовному делу, произошел три года назад. Ожидается, что Ройланд предстанет перед судом в штате Калифорния в апреле.

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