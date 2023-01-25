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РБК: сеть магазинов спорттоваров Decathlon решила продать свой бизнес в России

Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon начал поиски покупателя для продажи своих активов в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным нескольких собеседников издания, компания готова продать весь бизнес целиком. По словам еще одного источника, ретейлер может отдельно продать принадлежащую ему недвижимость.

«По подсчетам консалтинговой компании CORE.XP, Decathlon в России принадлежит не менее 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Основная часть недвижимости — это отдельно стоящие гипермаркеты: всего 20 зданий общей площадью 91 тыс. кв. м, площадь каждого — от 3 тыс. до 10 тыс. кв. м», — пишет РБК.

Также у компании в собственности находятся в собственности незастроенные земельные участки, офисные и складские помещения.

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После начала полномасштабного вторжения России в Украину Decathlon прекратил поставки товаров в России, а также приостановил работу всех своих магазинов в стране.

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