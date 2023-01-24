Пятерых студенток отчислили из медицинского колледжа в Новочеркасске за отказ снимать хиджаб

Пятерых студенток медицинского колледжа в Новочеркасске исключили из-за ношения хиджабов. Об этом в интервью ИА «ДОН 24» сообщил временно исполняющий обязанности директора колледжа Игорь Шикуля.

Он отметил, что в учебном заведении запрещено носить одежду с религиозными атрибутами.

«Пять студенток были отчислены за неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка. Приказы об этом изданы 11 и 12 января», — рассказал Шикуля.

По его словам, еще три студентки, ранее носившие хиджабы, согласились носить лишь медицинскую одежду. С девушками, отказавшимися снимать платки, «проводились неоднократные беседы, в том числе у психолога, в ходе которых девушек убеждали соблюдать правила», сообщил Шикуля. Он добавил, что в колледже для студенток была организована специальная комната, где можно переодеться.

«Наши выпускницы работают акушерками и медсестрами в хирургических отделениях. Поэтому вопрос соблюдения правил спецодежды имеет принципиальное значение, — сказал Шикуля.

При этом он сообщил, что девушек могут восстановить, если они согласятся снимать хиджаб.