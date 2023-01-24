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openDemocracy: Британское правительство позволило Евгению Пригожину обойти санкции и подать в суд на основателя проекта Bellingcat

Правительство Великобритании помогло главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину обойти собственные санкции и подать в суд на британского журналиста и основателя проекта Bellingcat Элиота Хиггинса. Об этом сообщает издание openDemocracy.

Иск о клевете против Элиота Хиггинса последовал за разоблачениями Bellingcat о теневых операциях ЧВК «Вагнер» и был частью стратегии Пригожина по подрыву санкций против него.

Расследование показало, что британский Минфин в 2021 году выдал специальные лицензии британской юридической фирме Discreet Law и тем самым помог Пригожину обойти санкции и начать агрессивную судебную кампанию против журналиста в лондонских судах.

Санкции, введенные против Пригожина правительством Соединенного Королевства в 2020 году, не позволяли ему приехать в Лондон. Тем не менее, британские власти разрешили адвокатам Discreet Law посетить Петербург, чтобы встретиться с юристами основателя «ЧВК Вагнер» из компании Capital Legal Services.

В сентябре 2021 года Пригожин перевел деньги британским юристам из российского Сбербанка в HSBC, но тот отказался перевести платеж в банк NatWest из-за санкций. Но уже в октябре HSBC «убедился в законности платежа» и перечислил деньги, сообщает openDemocracy.

Однако дело Пригожина против Хиггинса не дошло до суда и развалилось после начала войны в Украине — в марте 2022 года адвокаты Discreet Law отказались работать с Пригожиным, а в мае дело прекратили.

«Эта история обнажает невероятную легкость, с которой один из самых известных в мире разжигателей войны смог использовать правовую систему Великобритании для достижения своих целей, даже находясь под санкциями», — подытожили авторы расследования.

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