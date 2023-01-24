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НовостиКультура

Группа Panic! At the Disco объявила о прекращении своего существования

Лидер группы Panic! At the Disco Брендон Ури объявил о прекращении существования проекта. Он опубликовал соответствующий пост в инстаграме.

«Я собираюсь завершить эту главу своей жизни и сосредоточить свои внимание и энергию на семье», — написал Ури.

Он сообщил, что принял такое решение в связи с предстоящим рождением ребенка.

Американская группа была сформирована в 2004 году. В ее составе были Ури, гитарист Райан Росс, барабанщик Спенсер Смит и басист Брент Уилсон.

Последний концерт Panic! At the Disco состоится 10 марта в Манчестере, Англия.

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