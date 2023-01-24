ЕСПЧ признал факт нарушений прав журналистки и правозащитницы Зои Световой и ее семьи в ходе обысков в 2017 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал факт нарушений прав журналистки и правозащитницы Зои Световой, ее супруга Виктора Дзядко и их детей в ходе обысков по делу о легализации средств, якобы похищенных Михаилом Ходорковским. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказала адвокат Каринна Москаленко.



Отмечается, что суд впервые выносил решение по делу против России без участия российского судьи.



ЕСПЧ постановил, что в ходе обысков в квартире Световой в 2017 году были нарушены статья 8 (о праве на частную и семейную жизнь), 10 (о праве на свободу информации) и 13 (о праве на эффективные средства правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.

По словам Москаленко, суд взыскал в пользу заявителей заявленные суммы компенсации в полном объеме. Речь шла о чисто символических цифрах, «которые сегодняшние власти еще и откажутся выплачивать — пока(!)».



«Все эти прецедентные решения Европейского Суда будут отправной точкой в юриспруденции Будущей России», — подытожила Москаленко.