ЕСПЧ признал факт нарушений прав журналистки и правозащитницы Зои Световой и ее семьи в ходе обысков в 2017 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал факт нарушений прав журналистки и правозащитницы Зои Световой, ее супруга Виктора Дзядко и их детей в ходе обысков по делу о легализации средств, якобы похищенных Михаилом Ходорковским. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказала адвокат Каринна Москаленко.
Отмечается, что суд впервые выносил решение по делу против России без участия российского судьи.
ЕСПЧ постановил, что в ходе обысков в квартире Световой в 2017 году были нарушены статья 8 (о праве на частную и семейную жизнь), 10 (о праве на свободу информации) и 13 (о праве на эффективные средства правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.
По словам Москаленко, суд взыскал в пользу заявителей заявленные суммы компенсации в полном объеме. Речь шла о чисто символических цифрах, «которые сегодняшние власти еще и откажутся выплачивать — пока(!)».
«Все эти прецедентные решения Европейского Суда будут отправной точкой в юриспруденции Будущей России», — подытожила Москаленко.
С 16 марта 2022 года Россия исключена из Совета Европы за вооруженную агрессию против Украины, что означает выход РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ. 11 июня Владимир Путин подписал закон о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 15 марта. Однако по версии ЕСПЧ, Россия обязана исполнять постановления ЕСПЧ, вынесенные до 16 сентября.