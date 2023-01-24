Экс-сотрудник ФБР и бывший советский дипломат арестованы в США по обвинению в нарушении санкций за работу на Олега Дерипаску

Бывшего агента ФБР Чарльза Макгонигала и бывшего советского и российского дипломата Сергея Шестакова арестовали по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег за работу на российского миллиардера Олега Дерипаску. Об этом сообщает Reuters.



Прокуроры заявили, что в 2021 году Макгонигал и Шестаков получали скрытые платежи от Дерипаски в обмен на расследование против конкурирующего олигарха. Их также обвиняют в безуспешных попытках отмены санкций против Дерипаски.

Обоим предъявлены обвинения в отмывании денег в дополнение к обвинениям в нарушении санкционного режима против России. Максимальное наказание по каждому из четырех пунктов предусматривает 20 лет тюремного заключения. По данным издания, обвиняемые не признали вину и были выпущены под залог.

До 2018 года Макгонигал возглавлял департамент контрразведки в нью-йоркском отделении ФБР. До выхода на пенсию он руководил расследованиями в отношении российских бизнесменов, в том числе Дерипаски. Сергей Шестаков — бывший советский дипломат, позже ставший американским гражданином и переводчиком в судах и правительственных учреждениях США.